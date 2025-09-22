«Это сломает баланс». Ким Чен Ын раскрыл детали боев за Курскую область и анонсировал секретное оружие. Что об этом известно?

Кореевед Асмолов: Северная Корея отдала России долг кровью в Курской области

Северная Корея считает, что заплатила России «долг кровью», участвуя в боях за освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Кореевед подчеркнул, что этот факт станет важным на уровне исторической памяти двух держав и окажет серьезное влияние на дальнейшие двусторонние отношения, так как ранее идея об общем воинском долге играла важное значение только в отношениях Северной Кореи с Китаем.

Насколько я понимаю, участие в боях за Курскую область воспринимается как возвращение «долга кровью». То есть советская армия помогла в 1945 году освободить Корею и вот северяне отплатили за это Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Исследователь также подчеркнул, что это событие является важным для северокорейцев, «поскольку впервые за очень долгое время Север открыто признал, что его войска воевали за пределами страны».

Фото: KCNA / Reuters

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своей речи на очередной сессии Верховного народного собрания заявил, что участие северокорейских войск в операции в Курской области вызвало волну патриотизма в стране.

Еще сильнее укрепляется массовый героизм и общенародное патриотическое рвение, вдохновленные героическим духом павших участников боевых действий из отрядов, принимающих участие в зарубежных операциях Ким Чен Ын лидер Северной Кореи

Ким Чен Ын добавил, что десятки тысяч граждан страны пожертвовали средства на строительство мемориального комплекса и улицы в честь воинов Корейской народной армии, принявших участие в операции в Курской области.

Кроме того, 3 сентября лидер КНДР указал, что Москва всегда может рассчитывать на помощь Пхеньяна, поскольку это вопрос братского долга.

«Если есть что-то, чем мы могли бы помочь России, то мы обязательно это сделаем и будем считать это братским долгом. Мы сделаем все для того, чтобы помочь», — подчеркнул Ким Чен Ын. Он также отмечал, что после заключения в прошлом году Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения двух государств «развиваются во всех аспектах».

В Госдуме поаплодировали Ким Чен Ыну

16 сентября депутаты Госдумы на первом в осенней сессии пленарном заседании поаплодировали главе КНДР. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин — по его словам, так депутаты выразят благодарность за участие северокорейских бойцов в освобождении Курской области.

«Давайте все вместе выскажем слова признательности председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за братскую помощь. Мы этого никогда не забудем», — заявил Володин.

Некоторые из депутатов аплодировали стоя.

Ким Чен Ын упомянул «секретное оружие»

Кроме того, в ходе выступления Ким Чен Ын заявил, что республика завладела секретным оружием для наращивания оборонного потенциала.

«Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — подчеркнул председатель КНДР. Он отметил, что строительство новых эсминцев стало «первым важным шагом в становлении морской державы» и улучшении качества серийного вооружения.

Лидер КНДР добавил, что при разработке нового секретного оружия были достигнуты большие успехи в оборонной науке и исследованиях, которые должны повлечь резкое увеличение боевого потенциала.

Как отметил Асмолов, под «секретным оружием» Пхеньян может подразумевать все что угодно.

Поначалу в Северной Корее говорят, что у нас появились новые приборы. А потом выясняется, что заявленное секретное оружие — это «непоколебимая преданность бойцов Корейской народной армии своему верховному главнокомандующему». После чего все переводят дух Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Фото: ТАСС

Однако эксперт обратил внимание, что военно-промышленный комплекс Северной Кореи сопоставим с мощностями средней державы, поэтому речь может идти как о создании новейших межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-20», так и о наращивании флота.

«Сейчас северяне строят нормальные подводные лодки и идут разговоры про то, что они собираются делать атомную подводную лодку. Но если у Северной Кореи внезапно появляется нормальная атомная подводная лодка, а они способны нести ядерный заряд, — то это хороший прорыв», — отметил исследователь.

США боятся передачи Россией Северной Корее чувствительных технологий

Также Асмолов добавил, что заявления Ким Чен Ына о создании новейшего «секретного оружия» порождают на Западе опасения об участии России в его производстве или передаче чувствительных технологий.

В частности, востоковед напомнил, что Северная и Южная Кореи имеют «ассиметричный баланс»: Пхеньян имеет превосходство из-за ядерного оружия, а Сеул — из-за обычных вооружений и техники. Кроме того, военный бюджет Республики Корея в 20 раз превосходит бюджет КНДР.

На Западе очень боятся, что Москва передаст Пхеньяну какие-то прорывные технологии, которые разрушат существующий асимметричный баланс. А северяне очень нервничают по поводу южнокорейских рассуждений о начале ядерной программы или размещении американского ядерного оружия на Корейском полуострове Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна уже стало предметом информационных спекуляций. По словам Асмолова, появились слухи, что «Россия якобы передала какой-то двигатель со списанной советской атомной подводной лодки, а северокорейцы его восстановили, чтобы взять себе на вооружение». Однако, как подчеркнул эксперт, подавляющее большинство новейшего оружия создается самой КНДР.

Исследователь также напомнил о роли операции северокорейских войск в Курской области в этом контексте.

Именно поэтому участие Северной Кореи в боевых действиях в Курской области — это во многом и масштабная кампания по набору опыта современной войны Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Сотрудничество России и КНДР поставило крест на межкорейском диалоге

Асмолов также обратил внимание, что на фоне укрепления отношений России и КНДР прекратились разговоры с Южной Кореей о взаимном диалоге и гипотетическом воссоединении в общее государство.

В частности, эксперт напомнил о визите в начале сентября президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в США и его встречу с Дональдом Трампом, где он просил помочь наладить контакты с КНДР.

Ким Чен Ын окончательно поставил крест на риторике межкорейского диалога и объединения. Северяне постоянно заявляют, что Юг лишен субъектности, поэтому смысл разговаривать есть только с Вашингтоном Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Как отмечал ранее Асмолов, причиной тому может быть возникновение военного альянса Северной Кореи и России, которое позволяет Пхеньяну получать все необходимое. Как следствие, на фоне союзничества с Москвой северокорейское руководство потеряло интерес к Сеулу.