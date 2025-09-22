Мир
09:29, 22 сентября 2025
Мир

Ким Чен Ын высказался об участии северокорейских военных в операции в Курской области

Ким Чен Ын: Участие КНДР в операции в Курской области вызвало волну патриотизма
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Участие КНДР в операции в Курской области вызвало волну патриотизма в стране. Об этом заявил северокорейский лидер в своей речи на очередной сессии Верховного народного собрания, текст его выступления опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Еще сильнее укрепляется массовый героизм и общенародное патриотическое рвение, вдохновленные героическим духом павших участников боевых действий из отрядов, принимающих участие в зарубежных операциях», — сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что десятки тысяч граждан страны пожертвовали средства на строительство мемориального комплекса и улицы в честь воинов Корейской народной армии, принявших участие в операции в Курской области.

Ранее депутаты Госдумы РФ на первом в осенней сессии пленарном заседании поаплодировали главе КНДР. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, так депутаты выразят благодарность за участие северокорейских бойцов в освобождении Курской области.

