Россия
09:00, 5 февраля 2026Россия

Маска обвинили в действиях против российских военных

Миллиардера Илона Маска обвинили в обслуживании интересов ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американского миллиардера Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX обвинили в действиях против российских военных и обслуживании интересов Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такими заявлениями выступили авторы связанного с Вооруженными силами канала «Два майора» в Telegram.

Авторы портала сообщили, что Маск подтвердил ограничения в работе терминалов Starlink в зоне спецоперации — аппаратура будет работать лишь после того, как военные зарегистрируют ее в украинских органах власти. При этом, известно, что «серыми» терминалами активно пользуются и российские военные, что лишит их доступа к спутниковой связи.

Обожаемый миллионами фашист Илон Маск обслуживает интересы ВСУ (...) Обсасываемый либерастней «гений» в очередной раз оказал помощь ВСУ в убийстве наших солдат

авторы канала «Два майора»

О массовом отключении терминалов Starlink у военных с обеих сторон стало известно вечером 4 февраля. Автор Telegram-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов подтвердил эту информацию. «По всему фронту "легли" "Старлинки". У противника тоже», — отметил он.

