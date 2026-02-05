Милонов нагрянул в нелегальный бордель в центре Санкт-Петербурга

Депутат Госдумы Виталий Милонов вместе с помощниками нагрянули в нелегальный бордель в центре Санкт-Петербурга, сообщает Shot в Max.

Политик отметил, что жители района не первый год обращают внимание на дом на Площади Восстания, где функционировала нелегальная квартира-притон.

В ответ на многократные жалобы депутат Госдумы в сопровождении местных активистов провел с девушками воспитательные беседы и передали их сотрудникам полиции.

В начале года депутат Государственной Думы Виталий Милонов устроил новогодний рейд по борделям в Санкт-Петербурге. В том числе политик пришел в публичный дом на улице Восстания.