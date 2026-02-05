Реклама

00:12, 5 февраля 2026

На Кубе догадались о грузе на встревожившем США российском самолете

Фонд Кастро рассказал о догадках, какой груз был на прибывшем на Кубу Ил-76
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Фонд имени Фиделя Кастро в Telegram-канале порассуждал о грузе, который доставил на Кубу российский военно-транспортный самолет Ил-76, чье появление встревожило США.

«О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем», — заявили в фонде.

Там также отметили, что борт «привез не книги», намекая на участие России в кубинской книжной ярмарке в качестве почетного гостя.

2 февраля сообщалось, что американские официальные лица встревожились из-за посадки российского самолета Ил-76, который обычно используется для перевозки военной техники, на кубинском военном аэродроме.

Тот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом возросла.

