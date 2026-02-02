В США забили тревогу из-за российского самолета на Кубе

Fox News: США встревожились из-за посадки Ил-76 на военном объекте Кубы

Американские официальные лица встревожились из-за посадки российского самолета Ил-76, который обычно используется для перевозки военной техники, на кубинском военном аэродроме. Об этом сообщает Fox News.

«Согласно общедоступным данным о полетах, (...) Ил-76 совершил посадку на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, кубинском военном объекте, расположенном примерно в 30 милях к югу от Гаваны. Тот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом возросла», — передает телеканал.

Отмечается, что официальные лица США и американские аналитики «встревожены из-за активности российской авиации в регионе». При этом авторы материала указали на то, что до сих пор неизвестно, какой груз перевозил самолет во время последнего рейса.

26 января кубинское издание 14ymedio со ссылкой на источники сообщило, что курсирующий между Венесуэлой и Кубой самолет Ил-96 перевозит кубинских военных. В частности, одних увозит в Гавану, а на их место доставляет новых добровольцев.