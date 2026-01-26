Раскрыта тайна курсирующего между Венесуэлой и Кубой Ил-96

14ymedio: Курсирующий между Венесуэлой и Кубой Ил-96 перевозит кубинских военных

Курсирующий между Венесуэлой и Кубой самолет Ил-96 перевозит кубинских военных — одних увозит в кубинскую столицу Гавану, а потом на их место доставляет новых добровольцев. Способ ротации военных раскрыло кубинское издание 14ymedio со ссылкой на источник.

Власти Кубы сообщали о том, что рейсы между Гаваной и Каракасом предназначены только для репатриации врачей и гражданского персонала. Однако близкий к кубинским силам безопасности источник издания отметил, что самолеты в основном перевозят военнослужащих.

По его словам, кубинских военных в Венесуэле ротируют, заменяя их «новобранцами, нанятыми на добровольной основе», получающим денежное вознаграждение. «Это тысяча долларов в месяц в дополнение к их зарплате на Кубе», — уточнил источник издания.

Газета отмечает, что Ил-96 компании Cubana de Aviación — единственный подобный в гражданском воздушном флоте Кубы — уже совершил девять рейсов в Каракас и обратно с момента захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот же самолет перевозил кубинских солдат, раненых во время американской операции, в Гавану. С тех пор его перемещения участились и почти всегда проходят в условиях строгой секретности.

Кроме того, самолет обычно стоит на отдаленных взлетно-посадочных полосах и эксплуатируется исключительно военными, которые «не подпускают к нему гражданских служащих за исключением тех, кого считают абсолютно заслуживающими доверия».

При этом аккаунт FlightWatcher в соцсети X сообщает, что самолет с бортовым номером CU-T1250 прямо сейчас летит из Гаваны в Венесуэлу.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. Инициатива активно продвигается рядом критиков кубинского режима, действующих в окружении американского президента Дональда Трампа, а также находит поддержку у госсекретаря США Марко Рубио.