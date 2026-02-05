Реклама

Наука и техника
13:55, 5 февраля 2026

На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

На Украине применили переданный Польшей PZL M28 с «Миниганом» против БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Luc Willems / Wikimedia

Киев начал применять переданные Польшей двухмоторные самолеты PZL M28, которые являются модификацией советского Ан-28, против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на телевизионный сюжет, демонстрирующий украинский M28. В оконном проеме самолета установили американский шестиствольный пулемет M134 Minigun («Миниган»). В состав экипажа входит оператор инфракрасной камеры, стрелок с прибором ночного видения и два пилота.

Канал отметил, что официально не сообщалось о передаче Киеву самолетов M28. Производство базовых Ан-28 в Польше начали в 1978 году. После распада СССР разработали версию M28, которую отличают турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PT6A-65B и западная авионика. Первый полет M28 состоялся в 1993 году.

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что пассивный локатор 3D ПКЛ и антидроновые системы «СЕРП» позволяют выстроить «радиоэлектронную крепость» вокруг объектов инфраструктуры.

