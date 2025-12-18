Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:50, 18 декабря 2025Наука и техника

«Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

«Ростех»: Локатор 3D ПКЛ и комплексы «СЕРП» создадут радиоэлектронную крепость
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетАтака БПЛА

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Локатор 3D ПКЛ и антидроновые системы «СЕРП», созданные холдингом «Росэл» госкорпорации «Ростех», позволяют выстроить «радиоэлектронную крепость» вокруг объектов инфраструктуры — многоконтурную линию обороны от беспилотников. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Отмечается, что в атаках дронов, как правило, принимают участие разведывательные аппараты, дроны для истощения систем ПВО и ударные группы. «Многоконтурная защита с использованием антидроновых решений разного функционала позволяет нейтрализовывать такие угрозы. Для каждого контура обороны Росэл производит специализированное оборудование, которое может работать как по отдельности, так и в комплексе», — рассказали в «Ростехе».

Для обнаружения и сопровождения целей создан пассивный локатор 3D ПКЛ, который может одновременно вести десятки целей на дальности в несколько километров. Его можно дополнить системой «Огонек», которая перехватывает видеопоток с камер дронов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Глушение обнаруженных целей обеспечивают комплексы линейки «СЕРП». Они подавляют каналы управления, навигации и связи беспилотников, срывая полетное задание. Еще один контур защиты можно построить на основе носимых станций 1Л65Э, которые помогают обнаруживать и классифицировать источники радиоизлучения.

В ноябре военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что новый антидроновый комплекс «Серп-П6», разработанный для защиты мостов, способен подавлять почти все системы навигации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok