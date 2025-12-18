«Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

«Ростех»: Локатор 3D ПКЛ и комплексы «СЕРП» создадут радиоэлектронную крепость

Локатор 3D ПКЛ и антидроновые системы «СЕРП», созданные холдингом «Росэл» госкорпорации «Ростех», позволяют выстроить «радиоэлектронную крепость» вокруг объектов инфраструктуры — многоконтурную линию обороны от беспилотников. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Отмечается, что в атаках дронов, как правило, принимают участие разведывательные аппараты, дроны для истощения систем ПВО и ударные группы. «Многоконтурная защита с использованием антидроновых решений разного функционала позволяет нейтрализовывать такие угрозы. Для каждого контура обороны Росэл производит специализированное оборудование, которое может работать как по отдельности, так и в комплексе», — рассказали в «Ростехе».

Для обнаружения и сопровождения целей создан пассивный локатор 3D ПКЛ, который может одновременно вести десятки целей на дальности в несколько километров. Его можно дополнить системой «Огонек», которая перехватывает видеопоток с камер дронов.

Глушение обнаруженных целей обеспечивают комплексы линейки «СЕРП». Они подавляют каналы управления, навигации и связи беспилотников, срывая полетное задание. Еще один контур защиты можно построить на основе носимых станций 1Л65Э, которые помогают обнаруживать и классифицировать источники радиоизлучения.

В ноябре военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что новый антидроновый комплекс «Серп-П6», разработанный для защиты мостов, способен подавлять почти все системы навигации.