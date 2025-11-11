Названы преимущества «Серпа» для защиты мостов

Эксперт Кнутов: Антидрон «Серп-П6» подавляет почти все системы навигации

Новый антидроновый комплекс «Серп-П6», разработанный для защиты мостов, способен подавлять почти все системы навигации. Преимущества изделия назвал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он отметил, что основная задача нового «Серпа» — выведение из строя навигационной аппаратуры беспилотников противника и подавление канала связи с оператором.

«Преимущество нового модуля заключается в защите различных объектов с таким расчетом, чтобы аппаратура не была громоздкой и могла обеспечить подавление сигналов различных диапазонов, в том числе практически все системы глобального позиционирования: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou», — сказал эксперт.

Он добавил, что «Серп-П6» можно устанавливать по периметру защищаемого объекта, чтобы прикрыть его от атак.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэл» создал новый антидрон линейки «Серп» для защиты мостов от беспилотников. Модули комплекса можно устанавливать на несущие элементы зданий, сохраняя их исторический вид.