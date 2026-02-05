Реклама

На Западе рассказали о сбывшемся желании Зеленского

Риттер: Зеленский хотел развязать конфликт между Россией и Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Развязывание конфликта между Россией и Украиной было желанием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.

«Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось», — сообщил он.

По мнению эксперта, Украина «сама себя обрекла на смерть», начав конфликт с Россией.

Ранее украинский военнослужащий с позывным Дипломат заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует тянуть время в надежде на возможный выигрышный момент. Он отметил, что бойцам ВСУ нужно держать оборону и ценить то, что они имеют, а не надеяться на большее. Военный также призвал граждан Украины готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

