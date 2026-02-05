Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 5 февраля 2026Бывший СССР

В ВСУ признали необходимость тянуть время и готовиться к худшему

В ВСУ признали необходимость тянуть время с надеждой на выигрышный момент
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно тянуть время в надежде на то, что однажды появится выигрышный момент. Необходимость этого в разговоре с «ТСН» признал украинский военнослужащий с позывным Дипломат.

«Нам нужно держать оборону, запастись терпением и понимать: если мы сейчас не удержимся, и они придут — не будет ничего. (...) Слишком много людей пало, чтобы мы были в относительной безопасности», — сказал он.

Военный подчеркнул, что бойцам ВСУ нужно держать оборону и ценить то, что они имеют, а не надеяться на большее. Он также призвал украинцев готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в конфликте с Россией потеряла 55 тысяч человек. При этом он уточнил, что статистика не учитывает пропавших без вести военных.

После этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил высказывание украинского лидера. По его словам, такие подсчеты не соответствуют действительности, а Украина каждый месяц теряет по 40 тысяч человек, включая потери ранеными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самолет» попросил помощи у государства. Если компания не найдет 50 миллиардов, то могут пострадать дольщики

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Российская туристка с шестью подростками залезла в заброшенный отель в Таиланде и попалась

    Европейцы охладели к американской нефти

    Долги по зарплате в России выросли в два раза

    Российского моряка приговорили к тюрьме в Британии

    Назван доступный и укрепляющий иммунитет продукт

    Дуров сделал важное заявление о Telegram

    Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok