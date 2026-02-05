Названа причина отсутствия ответа Трампа на предложение Путина

Bloomberg: В Конгрессе призвали Трампа не принимать предложение Путина по ДСНВ

Некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе США призвали американского лидера Дональда Трампа не принимать предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Законодатели-республиканцы в частном порядке призвали Трампа не принимать предложение Путина в свете риска, что это в конечном итоге ограничит способность США маневрировать, не предпринимая существенных мер для ограничения действий Москвы», — говорится в материале.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа американской стороны по официальным каналам не последовало.