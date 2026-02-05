Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 5 февраля 2026Мир

Названа причина отсутствия ответа Трампа на предложение Путина

Bloomberg: В Конгрессе призвали Трампа не принимать предложение Путина по ДСНВ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе США призвали американского лидера Дональда Трампа не принимать предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Законодатели-республиканцы в частном порядке призвали Трампа не принимать предложение Путина в свете риска, что это в конечном итоге ограничит способность США маневрировать, не предпринимая существенных мер для ограничения действий Москвы», — говорится в материале.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа американской стороны по официальным каналам не последовало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина сообщил о прогрессе по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин неделю наказывал десятилетнего пасынка при помощи металлической цепи

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok