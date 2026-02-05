Названо число удерживаемых Украиной мирных россиян

Москалькова: На Украине удерживаются еще 10 мирных жителей Курской области

На Украине остаются еще 10 мирных жителей Курской области, вывезенных из российского региона. Их число назвала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

«С момента оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных курских жителей, которые незаконно удерживались разное время», — привела она официальные данные.

По словам омбудсмена, она провела встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, которому дала понять, что российские граждане не станут предметом торга в переговорах, а их возвращение стоит на первом месте.

Ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «157 на 157». Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. Посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.