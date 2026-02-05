Реклама

Россия
14:41, 5 февраля 2026Россия

Россия и Украина обменялись военнопленными

Минобороны России сообщило о возвращении с Украины 157 военнопленных
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

5 февраля Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом журналистам сообщило российское Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, с территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих. Столько же пленных переданы Киеву взамен.

Сейчас российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, России возвращены трое гражданских из Курской области.

Подчеркивается, что посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Ранее о подготовке нового обмена военнопленными «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он обвинил украинскую сторону в возникающих при проведении процедуры сложностях, а также заявил о «естественных перекосах» из-за того, что у России больше пленных для обмена.

