В Госдуме сообщили о подготовке нового обмена военнопленными с Украиной

Депутат Чепа: Ведется работа по обмену военнопленными с Украиной

Обмен военнопленными с Украиной возможен уже в ближайшее время, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что Россия прикладывает для этого все усилия.

«Обмен телами военных с украинской стороной стал возможен благодаря тому, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова очень плотно работала в этом направлении и не останавливалась. Там было много сложностей с украинской стороны. Мы знаем, что и по выдаче убитых, и по обмену информацией с той стороны было много проблем, задержек. Кроме того, существуют и естественные перекосы, связанные с тем, что у нас больше людей для обмена, чем у них», — сказал депутат.

Он добавил, что украинская сторона не так активна в вопросе возвращения тел убитых военных, поскольку это связано с вопросом финансовых компенсаций семьям погибших. Тем не менее Чепа подчеркнул, что новые обмены, уже военнопленными, могут состояться в ближайшее время.

«Мы ждем новых обменов. Только вчера Татьяна Николаевна сказала, что в этом направлении ведется очень активная работа. Мы все готовим со своей стороны», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной прошел обмен телами военнослужащих. На Украине сообщили о возвращении одной тысячи тел военных.