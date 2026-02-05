Названы самые недооцененные фильмы XXI века

Журнал Time назвал 50 самых недооцененных шедевров кинематографа XXI века

Кинокритик издания The Time Стефани Захарек опубликовала список 50 самых недооцененных фильмов XXI века. Он был размещен на сайте издания.

Журналистка отметила, что ее целью было обратить внимание молодых зрителей на фильмы, которые «исчезли из коллективного сознания» или «не нашли свою аудиторию». Среди упомянутых картин -- «Женщины XX века» Майка Миллса, «25-й час» Спайка Ли, «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жене, «За кулисами» Джины Принс-Байтвуд, «Завтрак на Плутоне» Нила Джордана и «Яркая звезда» Джейн Кэмпион.

Также критик упомянула «Контроль» Антона Корбейна, «Американское великолепие», комедию «Меня зовут Долемайт», «Петерлоо», «Скафандр и бабочка», а также «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

