Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

Фото: Ivan Gran / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы выбрали для романтического путешествия в День святого Валентина, 14 февраля, один город страны — речь идет о Сочи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что курортный город стал абсолютным фаворитом по спросу в этот период. Также в топ самых популярных попали Геленджик, Анапа, Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Крым, Байкал, Карелия и Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что россияне проведут День святого Валентина в Таиланде, Египте и ОАЭ. Специалисты обратили внимание, что спрос на отдых в этот праздник возрос на 35 процентов в сравнении с прошлым годом.

