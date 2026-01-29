Россияне проведут День святого Валентина в трех популярных курортных странах

Российские туристы проведут День святого Валентина в Таиланде, Египте и ОАЭ

Российские туристы проведут День святого Валентина, 14 февраля, в трех популярных курортных странах — Таиланд, Египет, ОАЭ. Об этом говорится в исследовании сервиса «Слетать.ру», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В топ-10 самых популярных направлений также попали Вьетнам, Китай, Россия, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Турция. Специалисты обратили внимание, что спрос на отдых в этот праздник возрос на 35 процентов в сравнении с прошлым годом. Пик заявок на путешествия вдвоем приходится на возрастную группу туристов от 34 до 44 лет — 46,1 процента.

«Планирование путешествия ко Дню влюбленных в рамках внутреннего туризма сейчас становится особым трендом. Многие города и регионы создают для этого праздника особую атмосферу: организуют романтические концерты и фестивали, украшают улицы и открывают тематические фотозоны», — добавила руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» Мария Журавлева.

Ранее четыре региона России назвали самыми выгодными для отдыха парой в феврале. Лидером рейтинга стала Вологодская область.