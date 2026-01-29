Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:07, 29 января 2026Путешествия

Россияне проведут День святого Валентина в трех популярных курортных странах

Российские туристы проведут День святого Валентина в Таиланде, Египте и ОАЭ
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российские туристы проведут День святого Валентина, 14 февраля, в трех популярных курортных странах — Таиланд, Египет, ОАЭ. Об этом говорится в исследовании сервиса «Слетать.ру», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В топ-10 самых популярных направлений также попали Вьетнам, Китай, Россия, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Турция. Специалисты обратили внимание, что спрос на отдых в этот праздник возрос на 35 процентов в сравнении с прошлым годом. Пик заявок на путешествия вдвоем приходится на возрастную группу туристов от 34 до 44 лет — 46,1 процента.

«Планирование путешествия ко Дню влюбленных в рамках внутреннего туризма сейчас становится особым трендом. Многие города и регионы создают для этого праздника особую атмосферу: организуют романтические концерты и фестивали, украшают улицы и открывают тематические фотозоны», — добавила руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» Мария Журавлева.

Ранее четыре региона России назвали самыми выгодными для отдыха парой в феврале. Лидером рейтинга стала Вологодская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

    Каллас заявила об отсутствии поддержки Киева со стороны США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok