Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 4 февраля 2026Мир

Орбан пригрозил украинским чиновникам высылкой за принудительную мобилизацию на Украине

Орбан назвал недопустимым использование Киевом венгров в качестве пушечного мяса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине, жертвой которой стал закарпатский венгр. В социальной сети X он осудил ответственных за это и пригрозил украинским чиновникам высылкой.

«Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. (...) Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии», — заявил Орбан.

Он добавил, что Венгрия не позволит Киеву использовать свой народ в качестве «пушечного мяса».

В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине происходит открытая охота на людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

    Россиянин пропал без вести в заброшенных каменоломнях под Москвой

    Медведев отреагировал на истечение ДСНВ картинкой и фразой из «Игры престолов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok