Орбан пригрозил украинским чиновникам высылкой за принудительную мобилизацию на Украине

Орбан назвал недопустимым использование Киевом венгров в качестве пушечного мяса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине, жертвой которой стал закарпатский венгр. В социальной сети X он осудил ответственных за это и пригрозил украинским чиновникам высылкой.

«Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. (...) Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии», — заявил Орбан.

Он добавил, что Венгрия не позволит Киеву использовать свой народ в качестве «пушечного мяса».

В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине происходит открытая охота на людей.