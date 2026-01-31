Реклама

20:27, 31 января 2026Мир

В Венгрии обвинили Украину в охоте на людей

Сийярто: На Украине происходит открытая охота на людей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ashley Chan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Проживающий на Украине венгр погиб из-за силовой мобилизации в стране. Об этом рассказал, обвинив власти республики в охоте на людей, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота», — заявил Сийярто.

Он рассказал, что венгра силой забрали в Береговском районе, но в учебном центре ему стало плохо и он скончался.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии не занимает чью-либо сторону в конфликте России и Украины и руководствуется собственными интересами.

