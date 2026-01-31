Реклама

18:22, 31 января 2026Мир

Орбан назвал свою сторону в конфликте России и Украины

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правительство Венгрии не занимает чью-либо сторону в конфликте России и Украины и руководствуется собственными интересами. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Почему мы должны выбирать, за кого будет Венгрия — за украинцев или за русских? Почему я должен быть на той или другой стороне, когда я нахожусь на стороне Венгрии?» — ответил Орбан на вопрос одного из участников на встрече правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

По его словам, нынешнее правительство Венгрии будет определять свою позицию, исходя из национальных интересов, сотрудничая с разными странами на Западе и Востоке, в том числе закупая газ и другие энергоносители у России.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт намерен избежать выполнения запрета Европейского союза (ЕС) на поставки российского газа. Политик назвал неправдой заявления тех, кто полагает, что его страна может сохранить существующую систему сниженных коммунальных платежей без поставок российского энергоносителя.

