Экономика
11:20, 30 января 2026

Страна Евросоюза не захотела выполнять запрет на российский газ

Орбан: Венгрия намерена обойти запрет ЕС на поставки российского газа
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Будапешт намерен избежать выполнения запрета Европейского союза (ЕС) на поставки российского газа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его процитировал ТАСС.

Политик назвал неправдой заявления тех, кто полагает, что его страна может сохранить существующую систему сниженных коммунальных платежей без поставок российского энергоносителя. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия не хочет выполнять указ Брюсселя и намерена обойти его.

Если же это не удастся, то Будапешту придется приобретать более дорогой газ у других стран. Это обернется ростом цен, а расходы венгерских семей на оплату услуг ЖКХ вырастут в три раза.

Также Орбан заявил, что власти Евросоюза не имели права запрещать странам объединения покупать российский газ, поскольку у всех членов ЕС есть право на реализацию собственной энергетической политики.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт намерен до конца бороться за отмену решения ЕС о запрете на импорт российских энергоресурсов, который был принят с нарушениями. Поэтому Венгрия и Словакия настроены обеспечить безопасность поставок и сохранить закупку дешевого российского природного газа через Турцию.

