Экономика
18:16, 28 января 2026Экономика

В Европе признались в потребности в российских нефти и газе

Сийярто: Венгрия испытывает потребность в газе из РФ и будет бороться за него
Вячеслав Агапов

Фото: Circlephoto / Shutterstock / Fotodom  

Венгрия испытывает потребность в поставках нефти и газа из России. В такой необходимости признался глава МИДа европейской страны Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

По итогам заседания экономической комиссии Венгрии и Турции дипломат заявил, что Будапешт будет бороться до конца за отмену решения ЕС о запрете на импорт российских энергоресурсов, который был принят с нарушениями. В этом вопросе Венгрию поддерживает также Словакия.

«Мы доведем судебное разбирательство до конца, чтобы обеспечить безопасность поставок и сохранить закупку дешевых российских энергоносителей, дешевого российского природного газа через Турцию», — пообещал Сийярто.

В 2025 году Венгрия получила из РФ по «Турецкому потоку» рекордные 7,8 миллиарда кубометров газа, в 2026 году она получает по 22 миллиона кубометров в день, это также максимальный уровень. Поэтому Будапешт не согласен с попытками руководства ЕС вмешиваться в энергетическую политику Венгрии и устанавливать идеологические запреты на закупку углеводородов у России.

«Хочу ясно дать понять, что Венгрия не может безопасно снабжаться газом без трубопровода "Турецкий поток" и поступающего по нему российского газа», — подчеркнул Сийярто.

Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027-го. Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос заявил, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы.

