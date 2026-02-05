Реклама

Экономика
19:53, 5 февраля 2026Экономика

Петербуржцы перестали злиться из-за вывески кафе «Долина»

Россияне перестали злиться из-за вывески кафе «Долина» после установки ударения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жители Петербурга перестали злиться из-за вывески кафе «Долина» после появления на ней знака ударения на второй слог.
Об этом представители заведения сообщили «Подъему».

Собеседник издания отметил, что при выборе названия создатели думали о Ферганской долине. Он уточнил, что за почти 17 лет работы вопросов к нему не было — до того, как общественность узнала о скандале с Ларисой Долиной. С ноября прошлого года в заведение стали приходить люди разных возрастов и возмущаться из-за вывески, и каждый раз сотрудникам приходилось объяснять, что название и само кафе к артистке отношения не имеют.

«У нас был шеф-повар из Ферганской долины, это ассоциация с ней. Но в связи с последними новостями о Ларисе Долиной к нам приходят люди и начинают жаловаться, люди хотят читать не как долину, а как Долину. С ноября-декабря заходили, провоцировали специально и молодые, и пожилые люди, любого возраста все начинали. Мы устали объясняться», — посетовал представитель заведения. В кафе подчеркнули, что не намерены были менять название после жалоб и решили разместить знак ударения на вывеске в надежде, что это поможет решить проблему. В результате поток недовольных Долиной посетителей прекратился, и сейчас, утверждают в «Долине», гости лишь хвалят их кухню.

Об установке знака ударения на вывеске заведения стало известно накануне.

