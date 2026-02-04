РИА Новости: Кафе «Долина» поставило ударение в названии на вывеске

Петербургскому кафе «Долина» пришлось поставить ударение в названии на вывеске из-за скандала с певицей Ларисой Долиной. Об этом представители заведения рассказали РИА Новости.

Они пожаловались, что около двух месяцев назад кафе стали называть «Долина» с ударением на первый слог, как будто слово «долина» в значении формы рельефа просто пропало из обихода.

«Нам пришлось поставить ударение», — рассказали в заведении. Новая вывеска была установлена около десяти дней назад.

Певица Лариса Долина столкнулась с травлей из-за скандала с квартирой в Хамовниках.

Долина продала квартиру 34-летней матери-одиночке Полине Лурье в 2024 году. После этого певица заявила, что отдала полученные деньги мошенникам, и суд постановил оставить ей недвижимость. Лурье при этом лишилась и квартиры, и денег. Из-за этого россияне обрушились на артистку с критикой в соцсетях, в шутку прозвав ее «Ларой — расхитительницей квартир» и «Гринчем — похитителем новоселья». В декабре 2025 года Верховный суд обязал певицу вернуть недвижимость покупательнице. Позднее стало известно, что Лурье получила ключи от квартиры.

