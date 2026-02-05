Россиян предупредили о популярных схемах мошенников к 14 февраля

Юрист Сабитова: Мошенники к 14 февраля выманивают деньги под видом доставки

Мошенники в преддверии 14 февраля выманивают данные и деньги россиян под предлогом доставок цветов и акций на шоколад и подарки. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Евгения Сабитова.

«В такой схеме якобы курьер просит смс-код для подтверждения заказа, однако на самом деле получает доступ к банковским аккаунтам или сервису "Госуслуги"», — пояснила эксперт.

Юрист отметил, что мошенники искусно имитируют сайты с привлекательными «акциями» — букеты, шоколад, подарки якобы по скидкам, недоступным в реальности. Как только жертва производит оплату, злоумышленник мгновенно перехватывает данные ее банковской карты, оставляя без товара и средств.

Ранее стало известно, что мошенники крадут аккаунты россиян на портале «Госуслуги», предлагая проверить счетчики на воду через Telegram-бот. В МВД отметили, что ссылку на него злоумышленники распространяют в поддельных домовых чатах.