10:04, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об уловке крадущих аккаунт на «Госуслугах» мошенников

МВД: Мошенники крадут аккаунт на «Госуслугах», предлагая проверить счетчики
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Мошенники крадут аккаунты россиян на портале «Госуслуги», предлагая проверить счетчики на воду через Telegram-бот. Об этой уловке злоумышленников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве отметили, что аферисты создают Telegram-боты, предназначенные якобы для плановой проверки счетчиков. Ссылку на него злоумышленники распространяют в поддельных домовых чатах. В сопроводительных сообщениях мошенники утверждают, что проверку проводят по поручению управляющей компании, которая обслуживает дом.

МВД объяснило, что, активируя бот, жертва указывает свой номер телефона. В ответ человеку приходит цифровой код, который требуется, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Злоумышленники же утверждают, что код нужен для того, чтобы зафиксировать дату визита специалиста по проверке счетчиков.

Ранее стало известно о новой уловке мошенников. Отмечалось, что аферисты рассылают письма от имени управляющей компании дома и заявляют об обновлении электронного списка жильцов.

