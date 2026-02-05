Россиянам объяснили правильную трактовку этикеток моторного масла

Эксперт разъяснил разницу между «соответствием» и «одобрением» моторных масел

Производители моторных масел нередко подчеркивают соответствие их продукции допускам актуальных мировых стандартов или крупнейших автоконцернов. О правильной трактовке подобных формулировок на этикетках, а также об отличии декларации производителей от официально подтвержденных стандартов «Российской газете» подробно рассказал глава отдела технического маркетинга марки масел Tokoyama Александр Сосновский.

По словам специалиста, фраза «соответствует стандартам» представляет собой заявление компании-изготовителя, которое основано на ее внутренних исследованиях. Маркировка «официально одобрено» или «лицензировано» является результатом прохождения полноценной процедуры сертификации с привлечением независимых экспертов. В первом случае производитель лишь информирует, что разработал продукт в рамках определенных требований, например, нового стандарта Американского института нефти API SP, без его официальной регистрации.

Наличие сертификата API означает, что конкретная рецептура масла прошла весь цикл необходимых испытаний, была внесена в публичный реестр института и производитель имеет право размещать на канистре соответствующий знак. Этот сертификат регулярно проверяется, и при выявлении несоответствий компания может его лишиться. «Для потребителя и автопарка сертификат API — это, по сути, знак качества и внешний арбитр, а не только обещания бренда на этикетке», — подчеркнул Сосновский.

Он обратил внимание, что масло без формальной лицензии API по своим техническим характеристикам иногда может превосходить минимальные требования стандарта. Отсутствие знака часто связано с желанием производителя сократить расходы и сохранить гибкость в возможном изменении состава продукта.

«Сегодня официальные лицензии по понятным причинам недоступны российским производителям, но многие официально работающие на нашем рынке компании сохранили возможность продлевать их и даже получать новые», — отметил эксперт.

Аналогичный принцип, по словам Сосновского, действует и для допусков автопроизводителей. Наличие официального одобрения (OEM-допуска) подтверждает, что масло было протестировано на заводе компании, выпускающей автомобили, на реальных двигателях. На этикетке такой продукт маркируется словами «Approved» или «Approval» с указанием кода («MB Approval 229.51» для Mercedes-Benz). Формулировки «Соответствует требованиям» (Meets requirements) или «Рекомендовано для» (Recommended for) указывают лишь на заявленное производителем масла соответствие без официальной проверки.

Сосновский напомнил, что наличие официального одобрения всегда можно уточнить на сайтах автомобильных компаний.

Ранее владельцы кроссоверов популярного в России китайского бренда пожаловались на неожиданные проблемы с машинами.