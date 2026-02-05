Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

Shot: Сильные морозы вызвали массовые сбои электроники в автомобилях Exeed

Водители кроссоверов премиального бренда Exeed пожаловались на серьезные проблемы с электроникой на фоне сильных морозов. По их словам, прямо во время движения неожиданно отключаются системы активной безопасности, пишет Telegram-канал Shot.

Во всех случаях происходит отключение антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы курсовой устойчивости (антизанос), а также помощи при спуске (HDC). Одновременно с этим на приборной панели появляются предупреждения о неисправностях в работе переднего привода и фронтальной камеры, которая помогает при парковке.

Владельцы машин рассказывают, что в этом состоянии автомобиль может оставаться два-три часа. Попытки перезагрузить бортовой компьютер результата не дают. Подобные проблемы относятся ко всему модельному ряду марки. К слову, цены на машины бренда начинаются от трех миллионов рублей.

Кроме того, в салонах автомобилей Exeed их владельцы стали замечать посторонние звуки из акустической системы, которую практически невозможно отключить. Часть автовладельцев обратилась в сервисные центры. В большинстве случаев неполадки удавалось устранить обновлением программного обеспечения. Но в отдельных ситуациях потребовалась полная замена сломавшейся из-за холодов детали, что обошлось в 120 тысяч рублей.

