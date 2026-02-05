Россиянина порезали бензопилой

В Карелии мужчина напал с бензопилой на знакомого во время ссоры

В Карелии возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Ладва, который напал на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, в ноябре 2025 года мужчина был дома вместе со знакомыми, в какой-то момент между ним и одним из гостей произошел конфликт. Тогда хозяин дома взял бензопилу и ею порезал 50-летнего оппонента. Выбить бензопилу из рук удалось другим мужчинам.

В результате у потерпевшего диагностировали множественные повреждения мягких тканей туловища и конечностей. Напавшего задержали и взяли под стражу.

