Россиянина порезали бензопилой

В Карелии мужчина напал с бензопилой на знакомого во время ссоры
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Карелии возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Ладва, который напал на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, в ноябре 2025 года мужчина был дома вместе со знакомыми, в какой-то момент между ним и одним из гостей произошел конфликт. Тогда хозяин дома взял бензопилу и ею порезал 50-летнего оппонента. Выбить бензопилу из рук удалось другим мужчинам.

В результате у потерпевшего диагностировали множественные повреждения мягких тканей туловища и конечностей. Напавшего задержали и взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина нашел в своей машине гранату.

