Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:21, 5 февраля 2026Бывший СССР

Российские войска начали наступление за Красноармейском

ВС России продвигаются у Гришино западнее Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские войска начали наступление западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) и продвигаются в Гришино, важном логистическом хабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылками на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска продвинулись западнее Покровска», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Отмечается, что Вооруженным силам (ВС) России уже удалось установить контроль над восточной окраиной населенного пункта.

Ранее стало известно, что российские войска ведут ожесточенные бои за Константиновку в Донецкой народной республике. ВС России продвигаются к юго-западу от города, а также развивают наступление восточнее населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Минздрав опубликовал девять схем лечения коронавируса в домашних условиях

    Раскрыт главный интерес Трампа в переговорах с Китаем

    Стало известно о попытках ЕС войти в консультации по Украине в Абу-Даби

    В российских вузах сократили десятки тысяч платных мест

    Возможность снижения курса до 90 рублей за доллар оценили словами «еще падать и падать»

    Российскому школьнику с ожогом спины пришлось идти домой после нападения одноклассницы

    Стало известно о пострадавшей при нападении на российский детский сад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok