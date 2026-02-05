Российские войска начали наступление за Красноармейском

ВС России продвигаются у Гришино западнее Красноармейска

Российские войска начали наступление западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) и продвигаются в Гришино, важном логистическом хабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылками на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска продвинулись западнее Покровска», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Отмечается, что Вооруженным силам (ВС) России уже удалось установить контроль над восточной окраиной населенного пункта.

Ранее стало известно, что российские войска ведут ожесточенные бои за Константиновку в Донецкой народной республике. ВС России продвигаются к юго-западу от города, а также развивают наступление восточнее населенного пункта.