11:08, 5 февраля 2026Россия

Наличие «русских сюжетов» в файлах Эпштейна объяснили

Политолог Бовт заявил, что русские сюжеты в файлах Эпштейна — хлестаковщина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout / Reuters

Наличие в «файлах Эпштейна» «русских сюжетов» объясняется таким явлением, как хлестаковщина. Об этом заявил российский политолог Георгий Бовт, его слова приводит Bfm.ru

Эксперт напомнил, что в переписке Эпштейна часто встречаются русские топонимы и персоналии, а также российская валюта и даже возможность завезти миллион русских в Израиль. Однако Бовт подчеркнул, что «русские сюжеты» по большей части связаны с жонглированием именами и желанием расширить имеющиеся связи.

«По-русски это называется хлестаковщина — хвалиться направо и налево, как ты со знаменитостями на дружеской ноге. Есть английский термин — name dropping, так называется практика мимолетного упоминания в разговоре известных людей (...) Именно на этом Эпштейн и взошел», — заявил он.

Также Бовт отметил, что версии о связи Эпштейна с российскими спецслужбами разбиваются о тот факт, что предприниматель долгое время не мог получить российскую визу.

О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, писало британское издание Daily Mail. По версии журналистов, он мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие гости острова финансиста были скомпрометированы.

