13:20, 5 февраля 2026Из жизни

Священник посоветовал россиянам молиться за кошек и собак

aif.ru: Священник Сеньчуков разрешил молиться за питомцев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Православным верующим можно и нужно молиться за своих питомцев. Об этом aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

«Есть даже святые — покровители животных. В целом это Флор и Лавр, святой Модест Иерусалимский и святой Власий Иерусалимский», — добавил священник. Он объяснил, что животные после смерти также могут попасть в рай и воссоединиться с хозяевами.

Во время молитвы священнослужитель посоветовал владельцам кошек и собак обращаться к разным святым. «Конкретно кошкам покровительствует преподобная Гертруда Нивельская (VII век) и преподобный Нектарий Оптинский, собакам — святой Христофор Псоглавец», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин несколько лет поклонялась фигурке Шрека, поскольку приняла ее за статуэтку Будды. Узнав правду, она решила продолжить ей молиться.

