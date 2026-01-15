Женщина четыре года молилась Шреку и не намерена прекращать

Жительница Филиппин несколько лет поклонялась статуэтке Шрека и не собирается прекращать. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Четыре года назад женщина купила зеленую фигурку пузатого существа с головой Шрека. Она приняла ее за статуэтку Будды, водрузила на домашний алтарь и ежедневно молилась ей.

Подруга женщины обратила внимание на нетрадиционный цвет и странные черты лица фигурки. При внимательном осмотре выяснилось, что она напечатана на 3D-принтере и изображает не Будду, а главного героя мультфильма «Шрек».

По словам женщины, открытие не расстроило ее, поскольку, по ее мнению, искренность молитвы важнее внешнего вида Будды. Она посмеялась и добавила, что намерена и впредь поклоняться этой фигурке.

