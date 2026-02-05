Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:46, 5 февраля 2026Мир

Трамп захотел в рай

Трамп пошутил о рае и пожаловался на несправедливость медиа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется попасть в рай, хотя и не считает себя идеальным кандидатом для этого. Свое заявление он сделал на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, трансляция выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«На самом деле я думаю, что, возможно, должен попасть в рай. Я не идеальный кандидат, но для идеальных людей я сделал чертовски много хорошего», — пошутил американский лидер.

Трамп также раскритиковал средства массовой информации за то, что они исказили его прошлую шутку о том, что он никогда не попадет на небеса. Он пояснил, что тогда пытался быть смешным, но медиа представили его слова как размышления о смысле жизни. Президент подчеркнул, что с журналистами нельзя проявлять сарказм, так как они могут вырвать фразу из контекста.

Ранее газета The New York Times писала, что американский лидер хочет использовать урегулирование мировых конфликтов, в частности в секторе Газа и на Украине, для того чтобы «заслужить место в раю».

Авторы материала подчеркивали, что для Трампа, редко занимающегося публичным самоанализом, такие размышления о духовных вопросах выглядят необычно. При этом часть религиозных сторонников Трампа восприняла эти заявления как признак того, что политик борется с теми же экзистенциальными вопросами, что и многие люди в его возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Мужчина расправился с женой в День святого Валентина

    Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

    Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

    Глыба льда рухнула на голову россиянке

    Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

    В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

    Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok