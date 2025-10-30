Трамп захотел попасть в рай с помощью Украины

NYT: Трамп использует конфликты в Газе и на Украине, чтобы заслужить место в раю

Президент США Дональд Трамп хочет использовать урегулирование мировых конфликтов, в частности в секторе Газа и на Украине, для того чтобы «заслужить место в раю». Такое мнение выразила газета The New York Times.

«Два раза, когда он в последнее время говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что для Трампа, редко занимающегося публичным самоанализом, такие размышления о духовных вопросах выглядят необычно. При этом часть религиозных сторонников Трампа восприняла эти заявления как признак того, что политик борется с теми же экзистенциальными вопросами, что и многие люди в его возрасте.

В августе Трамп заявлял, что хочет попытаться попасть в рай. «Семь тысяч человеческих жизней в неделю не могут быть исцелены. Я думаю, что это очень хорошо, я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно. (...) Если я попаду в рай, это будет одной из причин. Думаю, я спас много жизней в отношениях с Индией и Пакистаном», — сказал американский лидер.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп был серьезен в своем заявлении.