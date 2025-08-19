Мир
19 августа 2025

Трамп захотел в рай

Трамп хочет попытаться попасть в рай
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп хочет попытаться попасть в рай. Об этом он заявил в ходе обсуждения урегулирования кризиса на Украине в интервью телеканалу Fox News.

«7000 человеческих жизней в неделю не могут быть исцелены. Я думаю, что это очень хорошо, я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно (...) Если я попаду в рай, это будет одной из причин. Думаю, я спас много жизней в отношениях с Индией и Пакистаном», — заявил он.

Трамп также заявил, что в случае бесперспективности урегулирования он откажется от посредничества, аргументируя это «пустой тратой времени». Он также отметил, что этим самым США не спасают американские жизни.

Ранее Дональд Трамп объявил Россию могущественной военной державой, По его словам, страна обладает таким статусом, несмотря на несогласие ряда государств с ее политикой.

