В Белом доме прокомментировали намерение Трампа попасть в рай

Левитт: Трамп настроен серьезно в своем намерении попасть в рай

Президент США Дональд Трамп был серьезен в своем заявлении, что он намеревается попасть в рай. Так высказывания американского лидера прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга для журналистов.

«Я думаю, президент был настроен серьезно. Я думаю, президент хочет попасть в рай — как, надеюсь, и все мы в этой комнате», — пояснила Левитт.

Ранее в интервью телеканалу Fox News, обсуждая вопрос урегулирования украинского кризиса, американский лидер заявил, что хочет попытаться попасть в рай. Он напомнил, что «спас много жизней» в отношениях с Индией и Пакистаном, и надеется на подобный прогресс с конфликтом на Украине.