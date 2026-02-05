ВС России уничтожили командира отличившегося жестокостью расчета БПЛА ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили командира расчета отличившегося жестокостью батальона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «RUGBY TEAM» («Регби тим»). Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с военными из группировки российских войск «Север».

«Данное подразделение характеризуется особой жестокостью по отношению к российским военным. Они целенаправленно снимают видео попадания дронов по уже погибшим военным, публикуя это у себя в соцсетях», — подчеркнули военные.

Как сообщается, подразделения ВС России на волчанском направлении в Харьковской области вычислили и уничтожили расчет БПЛА ВСУ вместе с командиром.

«Регби тим» — подразделение БПЛА, сформированное из представителей Криворожского регбийного клуба, присоединившихся к территориальной обороне ВСУ в начале конфликта на Украине. Отряд также участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее пророссийское подполье рассказало о пытках ВСУ над дезертирами. Отмечается, что наказание могут получить не только бойцы за дезертирство, но и граждане, которые вернулись в страну из-за границы.