Пойманные за дезертирство украинские бойцы подвергаются пыткам

Пойманные за дезертирство украинские бойцы подвергаются пыткам со стороны служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

«Избивают, сажают в подвалы, морят голодом. Во-первых, потому что в ВСУ установлены поистине зэковские отношения, а во-вторых, потому что попался при попытке побега», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что наказание могут получить не только бойцы за дезертирство, но и граждане, которые вернулись в страну из-за границы.

Ранее стало известно, что в ВСУ за последние несколько месяцев дезертировали около полумиллиона человек. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский отмечает, что эта цифра составляет 60 процентов от состава армии.