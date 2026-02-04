Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:11, 4 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о пытках ВСУ над дезертирами

Пойманные за дезертирство украинские бойцы подвергаются пыткам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Пойманные за дезертирство украинские бойцы подвергаются пыткам со стороны служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

«Избивают, сажают в подвалы, морят голодом. Во-первых, потому что в ВСУ установлены поистине зэковские отношения, а во-вторых, потому что попался при попытке побега», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что наказание могут получить не только бойцы за дезертирство, но и граждане, которые вернулись в страну из-за границы.

Ранее стало известно, что в ВСУ за последние несколько месяцев дезертировали около полумиллиона человек. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский отмечает, что эта цифра составляет 60 процентов от состава армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok