21:58, 5 февраля 2026Мир

В Германии резко отреагировали на призыв генсека НАТО по Украине

Политолог Бааб: Рютте в Раде призывал европейцев напрасно умирать на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде призвал европейцев отправиться воевать на Украину, где их ждет напрасная смерть. Об этом заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Daniel Davis.

По его словам, Великобритания, Франция и Германия могли бы направить от 60 до 70 тысяч солдат на Украину, но российские военные уничтожили бы их за неделю.

«А Марк Рютте фактически говорит: "Вы должны пойти туда и продолжить войну за нас, а я просто дам вам пустые обещания. Вы должны умереть, но ничего за это не получите"», — возмутился эксперт, добавив, что даже украинцы считают Рютте лжецом.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил генсека НАТО в том, что он пытается сорвать переговоры России, США и Украины. По его мнению, Рютте готов заплатить любую цену за провал переговоров об урегулировании украинского конфликта.

