Sohu: Столкновение США с Китаем станет катастрофой для американской армии

Столкновение США с Китаем станет катастрофой для американской армии, об этом заявили журналисты китайского издания Sohu.

Они обратили внимание на доклад Военного колледжа армии США, в котором, по их словам, ощущается тревога.

«Американские генералы подчеркнули, что это столкновение будет "катастрофой" для США. В этом слове чувствуется беспомощность, а также похвала китайским войскам», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что Китай не намерен запугивать другие страны, но и не потерпит чужого вмешательства. Его армия уже давно преодолела отсталость и готова дать отпор.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что требование со стороны США о присоединении Китая к переговорам Москвы и Вашингтона по контролю над ядерным вооружением на данном этапе несправедливо.

