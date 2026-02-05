Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:16, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

В Китае обратили внимание на беспомощность американских генералов

Sohu: Столкновение США с Китаем станет катастрофой для американской армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Столкновение США с Китаем станет катастрофой для американской армии, об этом заявили журналисты китайского издания Sohu.

Они обратили внимание на доклад Военного колледжа армии США, в котором, по их словам, ощущается тревога.

«Американские генералы подчеркнули, что это столкновение будет "катастрофой" для США. В этом слове чувствуется беспомощность, а также похвала китайским войскам», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что Китай не намерен запугивать другие страны, но и не потерпит чужого вмешательства. Его армия уже давно преодолела отсталость и готова дать отпор.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что требование со стороны США о присоединении Китая к переговорам Москвы и Вашингтона по контролю над ядерным вооружением на данном этапе несправедливо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Трамп рассказал о симпатии к Биллу Клинтону

    Раскрыто влияние морозов на бойцов ВСУ

    Блогерша описала жизнь российских эмигрантов в США словами «хроническая усталость»

    Повышение цен на такси в непогоду предложили ограничить

    В Китае обратили внимание на беспомощность американских генералов

    Крупному городу Донбасса предрекли взятие в клещи

    Рыболов поймал огромную макрель размером с человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok