В Кремле прокомментировали заявления о связи Эпштейна и российских спецслужб

Песков: К версии о связи Эпштейна и спецслужб РФ невозможно относиться серьезно

К версии о том, что американским финансистом Джеффри Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить время на это», — отметил представитель Кремля.

О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail. По версии журналистов, финансист мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой были скомпрометированы многие гости его острова.