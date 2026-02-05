Реклама

12:33, 5 февраля 2026Мир

В Кремле прокомментировали заявления о связи Эпштейна и российских спецслужб

Песков: К версии о связи Эпштейна и спецслужб РФ невозможно относиться серьезно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.s. Justice Department / Reuters

К версии о том, что американским финансистом Джеффри Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить время на это», — отметил представитель Кремля.

О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail. По версии журналистов, финансист мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой были скомпрометированы многие гости его острова.

