В необходимости спасать «Самолет» усомнились

Экономист Зубец: Спасение застройщиков станет большой нагрузкой на бюджет

Экономист Алексей Зубец усомнился в необходимости спасать девелопера «Самолет», который недавно обратился за помощью к российскому правительству. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт назвал складывающуюся ситуацию неприятной. По его словам, общие долги строительного сектора исчисляются многие триллионами. «Деньги очень большие. И поддержать этот сектор [застройщиков] было бы очень непросто. Даже если закачать туда большие суммы», — прокомментировал он.

«По большому счету спасти их можно, но это очень большая нагрузка на бюджет. Кроме того, у таких компаний, насколько можно судить, как правило, есть непроданные активы в виде квартир», — отметил экономист. По его оценкам, в настоящее время в новостройках 400-420 тысяч квартир остаются нераспроданными. А купить их не могут из-за запредельных цен. «Также есть вопрос, имеет ли смысл спасать строительную отрасль, если она не является поставщиком качественного и дешевого товара», — усомнился он.

Ранее стало известно, что застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Взамен акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия правительства в управлении «с правом обратного выкупа». Деньги нужны компании на срок до трех лет. В противном случае станет реальной угроза невыполнения обязательств перед инвесторами и дольщиками.