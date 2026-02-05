Колесник: У Калининградской области достаточно сил, чтобы отразить нападение

Слова начальника Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирала Гедрюса Пременецкаса о том, что Россия потеряет Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом (НАТО), не имеют ничего общего с реальностью, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Дело в том, что сперва Европа потеряет все свои столицы в начале боевых действий, включая страны Прибалтики. У Калининградской области хватает своей огневой мощи, чтобы отразить любое нападение», — сказал Колесник.

Он призвал быть аккуратнее с заявлениями о захвате Калининградской области.

«Не надо делать такие заявления, потому что можно просто потерять авторитет. (…) Только в одном случае это оправданно: если ему кто-то дал команду», — подытожил депутат.

Ранее Пременецкас заявил о том, что для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда и «НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она потеряет Калининград». Он также прокомментировал гипотетический сценарий вооруженного конфликта России и стран альянса и заявил о способности Вильнюса самостоятельно сдерживать российские войска.