16:34, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Впервые ставшая матерью в 53 года звезда Comedy Woman раскрыла сложность беременности

Актриса Федункив заявила, что во время беременности у нее были панические атаки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса, участница шоу Comedy Woman Марина Федункив, впервые ставшая матерью в 53 года, раскрыла сложность, с которой она столкнулась во время беременности. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Теория», доступном на Rutube.

Федункив заявила, что в конце беременности у нее начались панические атаки. Она вспомнила, что, когда лежала в больнице, в момент приступов просила, чтобы ее выпустили на балкон. «Я только в сопровождении сестры выходила. Все думали, что я могу выпрыгнуть», — объяснила звезда Comedy Woman.

Ранее юмористка рассказала, что считает самым сложным в материнстве. По словам Федункив, труднее всего ей дается расставание с ребенком, например, когда она уезжает на съемки.

О том, что актриса родила первенца, стало известно в ноябре 2024 года. Отец ребенка — муж-итальянец Стефано Маджи, который моложе Федункив на 13 лет. Слухи о том, что звезда Comedy Woman беременна, распространились в августе того же года. В тот момент юмористка отреагировала на них шуткой.

