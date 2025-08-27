Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:57, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Родившая первенца в 53 года звезда Comedy Woman назвала самое сложное в материнстве

Актриса Федункив назвала самым сложным в материнстве расставания с ребенком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив, родившая первенца в 53 года, назвала самое сложное в материнстве. Ее слова передает «Газета.Ru»

«Самое сложное — это расставаться с ребенком, когда еду на съемки или встречи. Мамы меня поймут — мыслями я все равно рядом с сыном», — ответила Федункив на вопрос о том, что ей тяжелее всего дается в материнстве.

О том, что звезда Comedy Woman впервые стала матерью, сообщалось в ноябре 2024 года. Она родила в браке с итальянцем Стефано Маджи сына. Мальчик получил имя Теодор. Федункив рассказала, что не прибегала к услугам суррогатной матери и рожала самостоятельно.

Сообщения о беременности Федункив распространились в августе 2024 года. Актриса отреагировала на эту информацию словами «это очень смешно». «Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да?» — пошутила она.

Федункив вышла замуж за Маджи в 2021 году. Известно, что супруг артистки занимается бизнесом и живет в России. Звезда Comedy Woman старше мужа на 13 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Стюардесса оскорбила отца двоих детей и дала ему пощечину из-за футболки его жены

    Против Совета ЕС подали иск за клевету на Усманова

    В американской католической школе произошла стрельба

    Российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи

    Названы особенности пугающего США «Цзюйлана»

    Первого «русского мэра» сняли с должности в Колумбии

    На Украине «человек Зеленского» подрался с чиновницей за трибуну

    Захарова оценила признания экс-главы USAID фразой «не знаю, что страшнее»

    Неуловимого преступника заметили с друзьями в баре и не смогли поймать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости