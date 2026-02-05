ВСУ ударили по трем регионам России

Минобороны: ПВО уничтожила 17 беспилотников ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую, Брянскую и Белгородскую области с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов — 13 — средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью. Над Белгородской областью сбили три беспилотника, над Курской — один.

Дроны были перехвачены в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени, все они относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили по России девять снарядов РСЗО HIMARS, а также управляемую авиабомбу и 381 беспилотник.