Россия
12:11, 5 февраля 2026Россия

Украина атаковала Россию американской РСЗО и управляемой авиабомбой

Минобороны: Системы ПВО сбили управляемую авиабомбу и девять снарядов HIMARS
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Россию американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотниками. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять снарядов РСЗО HIMARS, а также управляемую авиабомбу и 381 беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Белгород. Затем работу ПВО над Белгородом и Белгородским округом подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

